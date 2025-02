Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 26-Jähriger wird Opfer perfider Betrugsmasche

Ludwigsburg (ots)

Die vermeintliche Notlage eines Unbekannten wurde einem 26 Jahre alten Mann am Montag (03.02.2025) gegen 12.35 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg zum Verhängnis. Der Unbekannte sprach den 26-Jährige auf Englisch an und täuschte vor, dass er in Stuttgart bestohlen worden sei. Sein Rucksack mit all seinen Dokumenten sowie Zahlungsmitteln sei entwendet worden. Den 26-Jährigen bat er um einen Geldbetrag in Höhe von 850 britischen Pfund, die er ihm auch sofort wieder zurück überweisen würde. Der hilfsbereite 26-Jährige hob hierauf mehrere Hundert Euro in bar ab und übergab sie dem Täter. Dieser überzeugte den jungen Mann, dass er diesen Betrag mittels seines Mobiltelefon wieder zurücküberwiesen habe. Am nächsten Tag musste der 26-Jährige jedoch feststellen, dass auf seinem Konto kein Geld eingegangen war. Über die ausgetauschte Handynummer konnte er keinen Kontakt mehr zu dem Unbekannten herstellen. Der Täter dürfte etwa 40 Jahre alt sein, war kräftig gebaut, hat kurze dunkelblonde Haare und trug eine dunkelblaue Jacke sowie eine Jeans. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

