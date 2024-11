Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Unfallflucht

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte kamen gestern Vormittag (21.11.2024) in der Dr.-Hufeland-Straße zum Einsatz. Dort kollidierte der Fahrer eines Pkw VW, offenbar aufgrund eines geplatzten Reifens, mit einem dort abgestellten Pkw VW, welcher wiederum auf einem davor abgestellten Skoda geschoben wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch im Anschluss des Unfalls pflichtwidrig. Im Zuge des Einsatzes konnte der Fahrer (59) namentlich identifiziert und in der Folge an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er zu Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden. (RK)

