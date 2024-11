Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garten und Garage im Visier

Gera (ots)

Gera: Zwischen dem 20.11.2024 und dem 21.11.2024 drangen bislang unbekannte in den Garten eines 69-Jährigen im Köstritzer Weg und folgend in dessen Garage ein. Zudem gelangten die Täter in einen Nachbargarten. Nach aktuellem Stand wurde scheinbar nichts gestohlen. Allerdings verursachten die Täter Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

