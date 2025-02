Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 26.500 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere beschädigte Fahrzeuge und einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 26.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (04.02.2025) zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen. Der Unbekannte fuhr in Richtung Hohenzollernstraße, als er einen Mercedes Sprinter sowie eine Mercedes E-Klasse touchierte, die rechts der Fahrbahn geparkt waren. Anschließend prallte er gegen einen ebenfalls dort abgestellten Citroen Jumper. Der Citroen wurde durch die Wucht der Kollision schließlich auf einen VW Golf geschoben.

Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das mutmaßliche Unfallfahrzeug, ein VW Passat mit kroatischer Zulassung und erheblichen Beschädigungen, auf einem Parkplatz in der Hohenzollernstraße festgestellt werden. Der Fahrer oder die Fahrerin befand sich nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen zum Eigentümer des VW Passat dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

