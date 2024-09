Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchserie in mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet

Person festgenommen

Übach-Palenberg (ots)

In der Nacht vom 15. September (Sonntag) auf den 16. September (Montag) kam es zu bislang mindestens 15 Einbrüchen in Kraftfahrzeuge. Die Tatorte lagen in Boscheln, Palenberg und hauptsächlich in Übach. In allen Fällen schlugen die Täter die Scheiben ein, um in die Fahrzeuginnenräume zu gelangen. Bei fünf Einbrüchen gingen sie nach ersten Erkenntnissen leer aus. Bei den anderen Taten erbeuteten sie Bekleidungsstücke, eine Sonnenbrille, einen Rucksack, ein Notebook sowie weitere elektronische Artikel. Gegen 04.30 Uhr konnte dann auf der Mozartstraße ein Mann auf frischer Tat angetroffen werden. Der 25-Jährige hatte gerade die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Aktentasche an sich genommen. Im Nahbereich konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Er wurde festgenommen und am Dienstag (17. September) einem Haftrichter vorgeführt. Die ermittelnde Kriminalpolizei prüft nun, ob der Mann auch für die weiteren Pkw-Aufbrüche verantwortlich ist.

