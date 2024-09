Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung in Kirche

Wassenberg-Myhl (ots)

Im Zeitraum von 13 bis 22 Uhr am vergangenen Freitag (13. September) kam es in der Kirche St. Johann Baptist zu einer Sachbeschädigung, sowie zu versuchtem Diebstahl. Unbekannte Täter hatten mehrere Gegenstände in der Kirche durch Feuer leicht beschädigt und versucht die Münzgeldkassetten am Einwurfschlitz gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

