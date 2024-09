POL-HS: Kupfer entwendet

Hückelhoven (ots) - Am frühen Morgen des 16. September (Montag) musste der Fahrer eines Lkw feststellen, dass im Zeitraum ab dem 13. September 14.00 Uhr unbekannte Täter 60-70 l Diesel aus dem Tank seines Lkws abgepumpt hatten. Der Lkw parkte am Fahrbahnrad auf der Benzstraße in einem Industriegebiet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr