Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 23.05.2024 zum 24.05.2024 wurden zum Ärger eines 65-Jährigen alle vier Reifen seines in der Heinrich- Heine- Straße abgestellten PKW der Marke Ford zerstochen. Der Unbekannte Täter nutzte hierfür ein noch unbekannten spitzen Gegenstand. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter ein. Hinweise können unter der Telefonnummer 0361 574325100 an die Polizeidienststelle weitergeleitet werden. (CB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell