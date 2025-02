Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in der Bodelschwinghstraße - fünfstellige Schadenssumme

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache brach am Mittwochmorgen (05.02.2025) in einem Haus in der Bodelschwinghstraße in Ludwigsburg ein Feuer aus, das einen geschätzten Sachschaden von bis zu 20.000 Euro forderte. Der Brand in dem Wohngebäude, da zu einer diakonischen Einrichtung gehört, wurde gegen 07.35 Uhr gemeldet. Er war in einem Zimmer eines Bewohners ausgebrochen. Die Mitarbeitenden vor Ort kümmerten sich um die Räumung des Hauses. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Verletzt wurde niemand. Das betreffende Zimmer ist bis auf weiteres jedoch unbewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell