PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Kronberg +++ Kennzeichendiebstahl in Steinbach +++ Unfallflucht in Schmitten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Kronberg, Höhenstraße Tatzeit: zwischen 27.12.2024 und 03.01.2025

Unbekannte Täter begaben sich auf das umfriedete Grundstück, wo sie sich durch Erklimmen der Hausfassade über die Garage zu einem Giebelfenster begaben. Nachdem das Fenster aufgehebelt wurde, wurde das Wohnhaus durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Außerdem entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweise unter der Rufnummer 06174/92660 zu melden.

Kennzeichendiebstahl

Tatort: Steinbach, Industriestraße Tatzeit: Samstag, 04.01.2025, zwischen 14:00 Uhr und 22:27 Uhr

Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen weißen Transporter am Fahrbahnrand geparkt. Als er in den Abendstunden zum Pkw zurückkehrte, musste er den Diebstahl der beiden Kennzeichen F-R 1375 feststellen. Aufgrund der Spurenlage am Fahrzeug wurden die Kennzeichen abgerissen und entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer 06171/62400 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Schmitten-Oberreifenberg, Siegfriedstraße Unfallzeit: Samstag, 04.01.2025, zwischen 00:52 Uhr und 02:50 Uhr

Ein schwarzer Hyundai war auf dem Parkplatz Siegfriedstraße/Feldbergstraße abgestellt und wurde hier beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Örtlichkeit wurden sogenannte Driftspuren festgestellt, so dass davon auszugehen ist, dass der Verursacher bewusst mit seinem Pkw "Schleuderübungen" machte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Usingen unter Telefon 06081/92080.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell