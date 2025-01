PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche im Landkreis +++ Pkw landet auf Dach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus in Neu-Anspach, Neu-Anspach (OT Anspach), Altkönigstraße, Montag, 30.12.2024, 15:30 Uhr bis Donnerstag, 02.01.2025, 15:30 Uhr

(ak) Unbekannte Täter sind in der Altkönigstraße in Neu-Anspach in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Montag- und Donnerstagnachmittag schlugen die Täter die Scheibe neben der Hauseingangstür ein und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen in unbekannte Richtung. Über Art und Höhe des eventuellen Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden im vermutlich vierstelligen Bereich. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (06081) 9208-0.

2. Einbruch in Kronberger Gaststätte,

Kronberg im Taunus, Im Viktoriapark Donnerstag, 02.01.2025, 23.25 Uhr bis Freitag, 03.01.2025, 01:50 Uhr

(ak) Vergangene Nacht sind zwei unbekannte Täter in Kronberg in eine Gaststätte eingebrochen. In der "Im Viktoriapark" gelegenen Gaststätte brachen die Täter zwischen 23.25 Uhr und 01:50 Uhr eine Seitentür des Gebäudes auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchsuchten den Küchen- und Barbereich. Von dort entwendeten die Unbekannten eine Kellner-Geldbörse mit Bargeld im zweistelligen Bereich. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide trugen Steppjacken, Handschuhe und Gesichtsbedeckungen, weitere Angaben sind derzeit nicht möglich. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (06174) 9266-0.

3. Einbruch in Container am Kronberger Bahnhof, Kronberg im Taunus, Bahnhofstraße Donnerstag, 02.01.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 03.01.2025, 05:13 Uhr

(ak) Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in zwei Container am Kronberger Bahnhof ein. Unter anderem wurde der Container des Bahnhof-Kiosks angegangen. Dieser hielt den Hebelversuchen der Täter aber stand. Im ersten Fall hebelten die Unbekannten das Fenster auf und gelangten so in den Container. Dort brachen sie Spinde auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob es zu Diebesgut kam, ist bisher nicht bekannt. Der Sachschaden liegt vermutlich im vierstelligen Bereich. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (06174) 9266-0.

4. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus in Kirdorf, Bad Homburg v.d.H. (OT Kirdorf), Fischbacher Straße Sonntag, 29.12.2024, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 02.01.2025, 13:20 Uhr

(ak) Zwischen vergangenem Sonntag, 11:00 Uhr und gestern, 13:20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Kirdorf in der Fischbacher Straße ein. Die Täter hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Hier erbeuteten sie Bargeld im vierstelligen Bereich und flüchteten anschließend. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

5. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Borngasse, Mittwoch, 01.01.2025, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 02.01.2025, 10:45 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch- und Donnerstagvormittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Wehrheim-Pfaffenwiesbach ein. In der besagten Zeitspanne versuchten die Einbrecher zunächst die Terassentür des in der Borngasse gelegenen Einfamilienhauses aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar nicht gelungen war, nahmen sie ein Kellerfenster ins Visier, zerstörten es und gelangten so ins Haus. Anschließend wurden die Wohnräume durchsucht und mit Diebesgut wieder verlassen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

6. Pkw landet auf Dach,

Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Mainzer Straße, Freitag, 03.01.2025, 07:10 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen ist eine Autofahrerin auf glatter Fahrbahn in Burgholzhausen verunfallt und mit ihrem Fahrzeug letztlich auf dem Dach liegengeblieben. Sie verletzte sich. Um 07:10 Uhr befuhr die 32-Jährige mit ihrem Mini Cooper die Mainzer Straße in Richtung der Landesstraße 3057. Unmittelbar bevor sie nach links auf die Landesstraße abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schlitterte über eine dortige Verkehrsinsel und überschlug sich. Das Fahrzeug kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Autofahrerin kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Neben dem Pkw wurde auch ein Verkehrsschild beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro.

