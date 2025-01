Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Grabe (ots)

In dem Mühlhäuser Ortsteil Grabe ereignete sich am Mittwoch um 17.36 Uhr ein Verkehrsunfall im Dorfgraben. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam aus nicht bekannten Gründen ein Fahrzeug, dass aus Richtung Unterdorf in Richtung Bundesstraße 249 unterwegs war, von der Fahrbahn ab, erfasste eine 71-jährige Fußgängerin und setzte seine Fahrt fort. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen auf dem Gehweg liegend von Zeugen aufgefunden und medizinisch versorgt, ehe die 71-Jährige stationär in einem Klinikum aufgenommen wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich fahndeten im Nahbereich nach dem Tatfahrzeug, bei dem es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen grauen Kombi oder SUV handelt. Im Rahmen der Fahndung konnte festgestellt werden, dass es gegebenenfalls Videoaufzeichnungen von dem Tatfahrzeug gibt. Diese werden gegenwärtig ausgewertet.

Die Mühlhäuser Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Angaben zum flüchtige Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, oder ein Auto festgestellt haben, dass im vorderen Bereich Schäden aufweist, die mit dem Unfall im Zusammenhang stehen könnten. Ebenso werden Werkstätten gebeten, denen Fahrzeuge mit entsprechenden Unfallschäden vorgestellt werden, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0020048/2025

