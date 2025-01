Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Spielwaren

Mühlhausen (ots)

In der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 10 Uhr gelangten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Langensalzaer Straße widerrechtlich in einen Keller. Von dort öffneten sie gewaltsam ein Vorhängeschloss und entnahmen aus einem Keller Spielwaren im Wert von mehr als einhundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0019394/2025

