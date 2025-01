LPI-NDH: Diebe legen Bewegungsmelder lahm

Niederorschel (ots) - Am Dienstagabend eilten Kameraden der Feuerwehr An der Liebestatt zu einem Wohnungsbrand. Der Brandherd, ein Mülleimer, konnte in d er Wohnung schnell gelöscht werden, ohne dass dieser auf die Substanz des Mehrfamilienhauses übergreifen konnte. Der Bewohner wurde nicht verletzt. Nach den ersten Ermittlungen gilt der fahrlässige Umgang mit Feuer als Brandursache als wahrscheinlich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

