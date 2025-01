LPI-NDH: Auf Zustellfahrzeug aufgefahren

Leinefelde (ots) - Aus den Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag 13.30 Uhr und 18.15 Uhr Fahrradteile von einem Pedelec. Hierzu verschafften sich die Täter vermutlich widerrechtlich Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend wurden von dem angeschlossenem E-Bike diverse Teile im Wert von etwa eintausend Euro abmontiert und entwendet. Zeugen, die ...

mehr