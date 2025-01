Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher auf manipulierten Moped unterwegs

Bodenrode (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kontrollierten am Dienstag gegen 15.40 Uhr in der Hauptstraße einen Mopedfahrer. Während der Kontrolle räumte der 16-Jährige ein, dass es an dem Kleinkraftrad bauliche Veränderungen gab, die eine Leistungssteigerung zur Folge hatten. Entsprechend der Prüfungen lag demzufolge keine ausreichende Fahrerlaubnis vor, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Zudem besteht der Verdacht der Urkundenfälschung, da an dem Moped ein Kennzeichen angebracht war, dass für ein anderes Fahrzeug ausgegeben war. Das Moped wurde sichergestellt.

