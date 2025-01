LPI-NDH: Auto stieß mit Fußgänger zusammen

Mühlhausen (ots) - In der Brückenstraße befand sich am Dienstagabend gegen 23 Uhr eine unbekannte Person in einer Bankfiliale. Diese wurde zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Kundenbereich eingesperrt. Da sich die unbekannte Person nicht anders zu helfen wusste, beschädigte das Mobiliar in der Bankfiliale, um so Hilfsmittel zum Ausbruch zu erlangen. Durch das Beschädigen eines Fensters konnte die Person in der Folge das ...

mehr