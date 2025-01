Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Bank eingesperrt - Unbekannter befreit sich selbst

Mühlhausen (ots)

In der Brückenstraße befand sich am Dienstagabend gegen 23 Uhr eine unbekannte Person in einer Bankfiliale. Diese wurde zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Kundenbereich eingesperrt. Da sich die unbekannte Person nicht anders zu helfen wusste, beschädigte das Mobiliar in der Bankfiliale, um so Hilfsmittel zum Ausbruch zu erlangen. Durch das Beschädigen eines Fensters konnte die Person in der Folge das Gebäude verlassen und in unbekannte Richtung verschwinden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein und fahnden nach der unbekannten Person. Gegebenenfalls geben Videoaufzeichnungen Hinweise darauf, was sich im Inneren der Bank abspielte. Kameraden der Feuerwehr sicherten das beschädigte Fenster noch in der Nacht.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0019036/2025

