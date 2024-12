Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Jagdhütte - Zeugenaufruf (14.12.2024 - 16.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr bis Montag, 16 Uhr in eine Jagdhütte des Forstamtes eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Hütte, die zwischen Mönchweiler und Villingen gelegen ist und entwendeten verschiedene technische Gegenstände. Zuvor hatten sie es noch an einer weiteren in der Nähe befindlichen Hütte versucht, aber erfolglos geblieben. Der angerichtete Schaden wird zusammen mit dem Diebesgut auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Villingen bittet um Hinweise unter der Nummer 07721 / 6010.

