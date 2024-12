Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 33 (17.12.2024)

Mönchweiler - B 33 (ots)

Gegen 12:30 Uhr ist es auf der B 33 zwischen Mönchweiler und Villingen zu einem Unfall im Gegenverkehr gekommen, wodurch sich zwei Personen leicht verletzt haben. Aus unbekanntem Grund kam eine 31-jährige VW-Fahrerin auf dem Weg in Richtung Mönchweiler in den Gegenverkehr. Sie prallte dort mit einem entgegenkommenden Opel eines 58-Jährigen frontal zusammen. Während der Opel durch den Zusammenstoß noch mit einem Ford einer 43-Jährigen zusammenstieß, kam der VW der Verursacherin von der Straße ab und erst etliche Meter später hinter einem Acker in einem Gebüsch zum Stehen. Die Fahrerinnen im VW und Ford verletzten sich durch den Unfall leicht. Der VW und Opel mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell