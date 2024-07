Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Ein 26-jähriger Fahrer eines Ford befuhr in der zurückliegenden Nacht die Eisenacher Straße in Richtung Liboriusbrücke. Hierbei bremste der Mann offenbar ab, fuhr anschließend rückwärts und kollidierte mit einer Ausstellungstafel. Augenscheinlich beabsichtigte der 26-Jährige sich fortfolgend von der Unfallstelle zu entfernen, konnte aber durch einen Zeugen daran gehindert werden. Die eingesetzten Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von rund 1,2 Promille zeigte. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 26-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell