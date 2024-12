Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Abbiegen (16.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kreuzung Vockenhauser Straße und Auffahrt Bundesstraße 33 ist es am Montag, gegen 19:30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 27-Jährige fuhr auf der Vockenhauser Straße in Richtung Obereschacher Straße. An der Kreuzung zur B 33 bog sie nach links auf die Auffahrt ab. Ihr entgegen war ein 33-Jähriger unterwegs, von dem die junge Frau im VW annahm, er würde nach rechts abbiegen. In seinem Mercedes fuhr er vorfahrtsberechtigt jedoch gerade aus und es kam zum Unfall. Der Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell