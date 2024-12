Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Einbrüche - Brennender PKW - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt

Offenbar fahrlässig hat ein derzeit Unbekannter am Dienstag mit einem Feuerwerkskörper in der Hopfenstraße einen VW in Brand gesetzt. Vorbeifahrende Zeugen bemerkten gegen 18:30 Uhr den Brand und verständigten die Feuerwehr sowie die Polizei. Die eintreffende Polizeistreife versuchte zunächst vergeblich mittels eines Feuerlöschers den Brand im Motorraum zu beseitigen. Erst die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen vollständig löschen. Bei Begutachtung der Brandausbruchsstelle konnte im Nachhinein ein abgebrannter Böller festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Unfallflucht

In der Blücherstraße wurde am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 14:50 Uhr ein VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960.

Schwäbisch Gmünd: Einbrüche

In der Hohenstaufenstraße in Rechberg beschädigten Einbrecher zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 6:40 Uhr, die Scheibe einer Kindertagesstätte und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume sowie Schränke und entwendeten eine Kaffeedose mit etwas Bargeld. Am Dienstag drangen Einbrecher zwischen 13:45 Uhr und 18:30 Uhr in ein Wohnhaus im Buchsweg in Lorch/Weitmars ein. Hier entwendeten sie Schmuck. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in einem der Fälle etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter 07173/8776 beim Polizeiposten Heubach zu melden.

Lorch: Unfall beim Überholvorgang

Als am Dienstag gegen 11:35 Uhr eine 22-Jährige auf der B297 von Lorch in Richtung Wäschenbeuren mit ihrem VW einen vorausfahrenden PKW überholen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Schutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Vermutlich aufgrund Alkoholisierung geriet am Dienstag, gegen 17:30, ein 54-Jähriger mit seinem Audi In der Vorstadt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Skoda einer 25-Jährigen. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests wurde im Anschluss im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

