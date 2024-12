Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brandstiftung, Unfallflucht und Notarzt angegangen

Schwäbisch Hall: Toilettenpapier in Grundschule angezündet

Ein Vandale zündete am Dienstag gegen 13 Uhr das Toilettenpapier in der Mädchentoilette einer Schule im Beuscherweg an. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand löschen, es entstand Sachschaden, welcher sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 10 000 Euro beläuft. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 18 Uhr und 18:20 Uhr einen geparkten Mazda auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Raiffeisenstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Notarzt angegangen

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr wurde der Rettungsdienst in die Burgbergstraße gerufen, dort hatte sich ein Mann bei einem Sturz am Kopf verletzt. Der Verletzte sollte durch einen Notarzt versorgt werden, er weigerte sich jedoch mit seiner Verletzung ins Krankenhaus zu gehen. In der Folge mischte sich der 31-jährige Anrufer des Rettungsdienstes ein und beleidigte den Notarzt. Anschließend riss er den Notarzt zu Boden und trat nach diesem. Hierbei wurde der 56-jährige Arzt leicht verletzt. Der 31-Jährige konnte später durch die Polizei angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

