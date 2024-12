Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallflucht - PKW zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Fensterscheibe zerstört

An einem Firmengebäude in der Straße Am Märzenbuckel wurde zwischen Montagnachmittag, 17.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr auf der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe mit einem Stein zerstört. S kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um einen versuchten Einbruch handelt. Das Gebäude wurde jedoch nicht betreten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 entgegen.

Rainau: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte ein Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr einen am Straßenrand der Combonistraße geparkten VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

In der Zeit von Montagabend, 18:50 Uhr bis Dienstagmorgen, 6:30 Uhr drang ein Dieb in eine Firmenräumlichkeit in der Brainkofer Straße ein. Im Innern wurde eine Tür zum Verkaufsraum aufgehebelt und wenige hundert Euro Bargeld sowie ein paar Süßigkeiten entwendet. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Aalen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

In der Blücherstraße wurde am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 14:40 Uhr ein roter VW Golf beschädigt, welcher dort am Straßenrand geparkt war. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter der Marke Segway mit dem blauen Versicherungskennzeichen 912CAU wurde am Montag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr in der Kornhausstraße entwendet. Der Scooter hat einen Wert von etwa 740 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Scooters nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Waldstetten: PKW zerkratzt

Ein VW Bus, der zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmittag, 13:15 Uhr, in der Gartenstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell