Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Taxifahrer überfallen, Frontalzusammenstoß, Gegen Mauer geprallt, Diebstahl von Baggerschaufel

Aalen (ots)

Schorndorf: Taxifahrer überfallen

Am Montagabend, gegen 22:10 Uhr befand sich ein 43-jähriger Taxifahrer auf einer Privatfahrt in der Löwenseestraße. Als er dort kurz in seinem Fahrzeug wartete, traten zwei maskierte männliche Täter an das Taxi heran. Sie schlugen auf den 43-Jährigen mehrfach ein und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe aus der Fahrergeldbörse. Ferner zerstörten die Täter am Taxi eine Scheibe und beschädigten großflächig die Fahrzeugkarosserie. Als sie zu Fuß flüchteten, ließen sie den Taxifahrer schwer verletzt auf der Straße zurück. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Löwenseestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, um telefonische Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07361 5800.

Remshalden: Unfall - Gegen Mauer geprallt

Ein entstandener Sachschaden von etwa 25.000 Euro ist Bilanz eines Unfalles am Montagabend. Gegen 17:45 Uhr war ein 61-jähriger Fahrer mit seinem Fiat in der Alfred-Klingele-Straße unterwegs, als er aufgrund eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt gegen eine Betonmauer prallte. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Rudersberg: Frontalzusammenstoß auf L1120

Am Dienstagmorgen kurz nach 06:00 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße L1120. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW Polo war vom Rettichkreisel kommend in Richtung Kallenberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur kam und dort mit dem Seat Ibiza einer 27-Jährigen linkseitig frontal kollidierte. Der VW-Fahrer wurde leicht, die Seat-Fahrerin schwer verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Zu Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Zur Unfallaufnahme, Fahrzeugbergung und Gutachtenerstellung war die L1120 mehrere Stunden komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Allmersbach im Tal: Baggerschaufel gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 06:00 Uhr eine etwa 200 kg schwere Baggerschaufel, samt Rotator und Schnellwechsler. Diese waren an einem Minibagger in der Heutensbacher Straße montiert. Das Schaufelsystem hat einen Wert von etwa 11.000 Euro. Der Polizeiposten Weissach führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der dortigen Baustelle gesehen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 35260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell