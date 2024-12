Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Crailsheim: 10-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 10-jähriger Radfahrer den Radweg im Alten Postweg in entgegengesetzte Richtung, hierbei übersah er einen 29-jährigen Ford-Fahrer, welcher von einem Tankstellengelände in den Alten Postweg einfuhr. Es kam zur Kollision, wobei der 10-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach einem Zeugen, welcher mit einem blauen VW Kombi unterwegs war und den Unfall wohl beobachtet hat. Dieser wird gebeten sich beim Revier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell