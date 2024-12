POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrt, Radfahrer verstorben, Raub

Aalen (ots) - Schrozberg: Küchenbrand Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr kam es in einer Wohnung im Wurzgarten zum Brand einer Küche. Beim Kochen geriet das Fett in einer Pfanne in Brand und griff auf die Küche über. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in ...

mehr