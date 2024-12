Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Küchenbrand und Fenster eingeworfen

Aalen (ots)

Schrozberg: Küchenbrand

Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr kam es in einer Wohnung im Wurzgarten zum Brand einer Küche. Beim Kochen geriet das Fett in einer Pfanne in Brand und griff auf die Küche über. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Gerabronn: Fenster eingeworfen

Am frühen Montagmorgen gegen 01:30 Uhr warf ein Vandale das Fenster einer Wohnung in der Roßgasse mit einem Stein ein. Dieser Stein beschädigte auch eine dortige Wohnungstüre, sodass insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

