Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Polizeihubschrauber im Einsatz - Brennendes Baustellenfahrzeug - Wohnungseinbruch - Pkw zerkratzt - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend um kurz vor 23 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Anschlussstelle zur B29 bei Affalterried. Ein 28-jähriger Lenker eines VW wollte von der K3325 auf die B29 auffahren. Beim Abbiegen nach rechts kam er jedoch zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi A4, der von einem 18-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 28-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Hüttlingen: PKW prallt gegen Andreaskreuz

Am Bahnübergang Goldshöfe kam am Sonntag um kurz nach 0 Uhr ein 45-jähriger Lenker eines Hyundai aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Lichtzeichenanlage mit Alexanderkreuz. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Freitag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 20-jähriuger Lenker eines Hyundai die Stuttgarter Straße in Richtung eines Schnellrestaurants. Auf Höhe eines dortigen Baumarktes kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches soweit auf seiner Fahrspur fuhr, dass er eine Vollbremsung einleiten musste und infolge dessen gegen eine Mauer am rechten Fahrbahnrand prallte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr wurde ein VW Golf, der auf einem Kundenparkplatz eines Elektrofachmarktes in der Carl-Zeiss-Straße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Jagstzell: Polizeihubschrauber im Einsatz

Am Samstag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr meldeten mehrere Lokführer, dass zwischen Schweighausen und Kalkhöfe Kleidungsstücke oder möglicherweise eine Person in der Jagst gesehen wurden. Bei der Absuche durch eine Polizeistreife sowie mit einem Polizeihubschrauber konnte lediglich ein orangefarbenes Schlauchboot im Gestrüpp festgestellt werden.

Ellwangen: Fahrrad entwendet

Zwischen Freitag, 15:10 Uhr und Sonntag, 18:30 Uhr, wurde ein Fahrrad, das auf dem Fahrradparkplatz am Bahnhof abgestellt war, entwendet. Das Rad im Wert von ca. 5.500 Euro, war mit einem Schloss gesichert. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Eschach: Brennendes Baustellenfahrzeug

Am Sonntag gegen 22.45 Uhr wurde ein brennendes Baustellenfahrzeug in der Grauwiesenstraße gemeldet. Der Brand wurde höchstwahrscheinlich durch einen technischen Defekt am Hydraulikschlauch des Fahrzeugs ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Feuerwehr Eschach war mit zwei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten vor Ort.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Müll angezündet

Unbekannte entnahmen am Sonntag gegen 18:25 Uhr aus einem öffentlichen Mülleimer im Bereich eines Parkplatzes des Scheffold-Gymnasiums Müll und setzten diesen in Brand. Die FFW Bettringen war mit einem Fahrzeug und neun Wehrleuten vor Ort. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Spraitbach: Wohnungseinbruch

Zwischen Freitag, 15:15 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in einem Wohngebiet westlich der Zimmerbacher Straße. Anschließend durchsuchten die Diebe das Haus und entwendeten Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro. Am Haus entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Mögglingen: Pkw zerkratzt

Unbekannte zerkratzten einen VW auf allen vier Fahrzeugseiten. Der Pkw war zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr, an der Straße Am Markt abgestellt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Reifen zerstochen

An einem Ford, welcher von Samstagabend bis Sonntagvormittag im Stieglitzweg abgestellt war, wurden zwei Reifen zerstochen.

Im ungefähr gleichen Zeitraum wurden an einem Pkw, der im Rebhuhnweg abgestellt war, ebenfalls zwei Reifen zerstochen.

Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Mögglingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag einen VW Touareg, welcher in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0.

Gschwend: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 35-Jähriger befuhr am Samstag gegen 18:40 Uhr mit einem Kia die Welzheimer Straße Orts einwärts. Vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung übersah er einen Ford Transit, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war und fuhr auf diesen auf. Der Ford wurde um ca. 8 Meter nach vorne geschoben. Durch den Aufprall wurden beim Fahrzeug des Verursachers die Frontairbags ausgelöst, hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 2,8 Promille festgestellt. Anschließend wurde der 35-Jährige zur Blutentnahme und zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

