Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Einbruch und Einbruchsversuche, Diebstahl, Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht - Auto auf Einfahrt beschädigt

In der Zeit von Samstag, 17:15 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW, welcher in einer Einfahrt in der Bromberger Straße geparkt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 4.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter 07151 9090.

Murrhardt: Unfall - in Gegenverkehr gekommen

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf die Riesbergstraße (L1119) in Richtung Vorderwestermurr. Im Bereich einer Rechtskurve kam der 20-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach links und touchierte den entgegenkommenden VW Tiguan einer 30-jährigen Fahrerin. Der Golf-Fahrer, dessen Beifahrer sowie die 30-jährige VW-Fahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Unfallermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Kernen-Stetten: Zimmer durchwühlt

Am Sonntag, zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Pommerstraße. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: E-Bike Akku gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter die verschlossene Batterieabdeckung eines E-Bikes auf und entwendeten den darin befindlichen Akku. Das E-Bike war in einer Tiefgarage in der Gartenstraße abgestellt. Der entwendete Akku hatte einen Wert von etwa 600 Euro.

Fellbach-Schmiden: Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 10:00 Uhr und Sonntag, 08:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter Mülleimer, Bänke und Fassaden auf einem Schulgelände in der Hofäckerstraße mit Farbschriftzügen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Kernen: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr in eine Vereinsgaststätte im Mönchberg einzubrechen. Dazu versuchten sie gewaltsam die Eingangstür und Fenster zu öffnen, was nicht gelang. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Schorndorf: Ohne gültigen Fahrschein unterwegs

Ein 21-Jähriger wurde am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr am Bahnhof ohne gültigen Fahrschein durch Kontrollpersonal angetroffen. Den drohenden Konsequenzen wollte sich der 21-Jährige mittels Schlägen gegen die Fahrprüfer entziehen. Daher wurde er vor Ort festgehalten und die Polizei verständigt. Der 21-Jährige muss jetzt nicht nur einen erhöhten Fahrpreis nachzahlen, er muss auch mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf: Unfall - LKW gegen PKW geprallt

Am Samstag, gegen 14:50 Uhr befuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer die Burgstraße. Als offenbar Fußgänger die Fahrbahn queren wollten, kam der LKW aufgrund der Brems- / Ausweichbewegung und rutschiger Fahrbahnverhältnisse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Ford einer 54-jährigen Fahrerin. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun Unfallzeugen, insbesondere die Fußgänger, die in der Burgstraße unterwegs waren. Um telefonische Kontaktaufnahme unter 07181 2040 wird gebeten.

Remshalden-Rohrbronn: Unfallflucht

Am Sonntag stieß gegen 10 Uhr ein 46-jähriger VW-Fahrer gegen einen in der Maurerstraße parkenden Tesla. Anschließend entfernte er sich unerlaubt und hinterließ rund 4000 Euro Schaden. Der Verursacher konnte rasch ermittelt werden. Ihm drohen nun eine Strafanzeige sowie führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell