FW Kreis Soest: Erste Lagemeldung unbekannter Stoffaustriff in Geseke

Die Feuerwehr Geseke wurde gegen kurz nach 09:00 Uhr zu einem Paketverteilzentrum an die Bürerner Str. in Geseke alarmiert. Vor Ort kam es zu einem Stoffaustritt im Gebäude des Verteilzentrums. Eine Person lag verletzt am Boden und wurde unmittelbar durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gerettet. Sieben weitere Personen wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Feuerwehr ist aktuell mit Einsatzkräften aus Geseke sowie aus dem gesamtem Kreis Soest im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz ist die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund. Mit Hilfe der Kräfte aus Dortmund wird aktuell der Stoff in einem mobilem Labor ermittelt. Neben der Feuerwehr sind eine Vielzahl von Rettungskräften des Rettungsdienstes, der Hilfsorganisationen aus dem Kreis Soest sowie die Polizei vor Ort.

