POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 08.12.2024

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer übersieht Pkw, Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag gegen 14:56 Uhr kam es im Alten Postweg auf Höhe der Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 10-jähriges Kind auf seinem Fahrrad den Ford Kuga eines 29-Jährigen, welcher gerade aus der Tankstelle fuhr. Das Kind fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg und verletzte sich leicht bei dem Sturz. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. In diesem Zusammenhang wird ein Zeuge gesucht, welcher einen blauen VW Kombi fuhr. Dieser habe den Unfall wohl gesehen, sich aber vor der Befragung durch die Polizei von der Unfallstelle entfernt. Er oder andere mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951-4800 zu melden.

