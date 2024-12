Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 08.12.2024

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Fast-Food-Restaurant

Samstagnacht, zwischen 02:30 und 08:40 Uhr, kam es in der Fackelbrückenstraße 1 zu einem Einbruch in das dortige Fast-Food-Restaurant. Unbekannte Täter drangen durch die Eingangstür ins Gebäude ein, hebelten zwei Kassen im Verkaufsraum auf und durchwühlten den Büroraum. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die genaue Höhe ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Auto rollt gegen Hauswand

Am Samstagabend, gegen 21:03 Uhr, schob ein 55-jähriger Mann seinen VW Up, welcher auf einer Wiese bei der Eibenstraße feststeckte, aus der Wiese raus. Dabei geriet das Fahrzeug ins Rollen, rollte über die Eibenstraße und prallte mit dem Heck gegen eine Hauswand. Es wurde niemand verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro, an der Hauswand von ca. 10.000 Euro.

Lauchheim: Brennender Altkleidercontainer

Am Samstagmorgen stellte ein Zeuge gegen 07:30 Uhr fest, dass ein Altkleidercontainer beim Sportheim, Im Roten Feld, brennen würde. Ein unbekannter Täter hatte auf bislang unbekannte Art den Inhalt in Brand gesetzt. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das Feuer im Innenraum des Containers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell