POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 08.12.2024

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall zwischen zwei Pkw

Am Samstag kam es gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung Steinbacher Straße / Lange Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW Transporter und einem Audi A3. Der 30-jährige Fahrer des VW Transporters bemerkte zu spät, dass der 21-jährige Audi-Fahrer von der Steinbacher Straße nach links in die Lange Straße abbiegen wollte und fuhr diesem hinten auf. Es wurde niemand verletzt. An dem VW Transporter entstand ein Schaden von ca. 3.500 Euro und an dem Audi A3 von ca. 3.000 Euro.

Satteldorf: Unfall zwischen zwei Pkw, Personen eingeklemmt

Am Sonntag wurde der Polizei um 09:54 Uhr ein Unfall zwischen zwei Pkw auf der B290 bei Satteldorf gemeldet. Derzeit ist die B290 komplett gesperrt. Mehrere Personen sollen eingeklemmt sein. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort.

