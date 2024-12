Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand, Unfälle, Sachbeschädigung (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Aalen-Essingen: Unfall im Baustellenbereich

Ein 58-jähriger Ford Grand C-Max Fahrer befuhr am Freitag, gegen 23:30 Uhr, die B29 von Stuttgart in Fahrtrichtung Aalen. Im Bereich der Baustelle Höhe Sauerbachhof streifte dieser mit dem Außenspiegel eine Warnbake und überfuhr in der Folge zwei weitere Warnbaken. Dabei riss bei dem Ford die Ölwanne auf, wodurch eine nicht unerhebliche Menge Öl auslief. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Feuerwehr Aalen verständigt. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Aalen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Fahrerflucht

Am Samstag, um 00:05 Uhr, befuhr die 37-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia die Burgstallstraße. An der Einmündung zur Wilhelm-Merz-Straße kollidierte sie mit dem Audi A3 einer 26-jährigen Fahrerin, die ihr die Vorfahrt nahm. Die Unfallverursacherin hielt kurzzeitig an und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle davon. Zeugen beobachteten den Unfall und notierten sich das Kennzeichen. Der Audi und die Fahrerin konnten an der Halteranschrift angetroffen werden. Weiter konnte bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Neresheim-Elchingen: Garagenbrand

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Garagenbrand in der Fuchsgasse gemeldet. Zur Brandbekämpfung war die freiwillige Feuerwehr Elchingen im Einsatz. Personen wurden durch das Feuer keine verletzt. Die genaue Brandursache bedarf weiterer Ermittlungen. Es wird vermutet, dass ein defektes Ladegerät einer Bohrmaschine oder ein Heizlüfter der Auslöser war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Der 28-jährige Lastwagenfahrer befuhr am Freitag, um 18:34 Uhr, die B19 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe von Unterkochen an der dortigen Parkbucht wollte dieser seinen LKW wenden. Kurzzeitig stand der LKW über beide Fahrspuren, wodurch eine 44-jährige Ford Lenkerin eine Vollbremsung einleiten musste. Eine hinterherfahrende Tesla-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Ford auf. Sowohl die Ford-Fahrerin als auch die Tesla-Fahrerin und deren Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden am Ford von 10.000 Euro und am Tesla von 50.000 Euro. Der Lastwagenfahrer konnte im Rahmen der Fahndung in Königsbronn einer Kontrolle unterzogen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bopfingen: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 02:28 Uhr, wurde bei einem parkenden blauen VW Golf der Außenspiegel durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Straftat ereignete sich auf der Hauptstraße auf Höhe einer Bäckerei. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Am Freitag, zwischen 13:45 Uhr und 18:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang durch die Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Hardtstraße. Dort durchsuchten diese sämtlichen Räume. Die Täter entwendeten Bargeld. Der Sachschaden an der Terrassentüre beträgt 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Am Freitag, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 17:45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über ein Terrassenfenster in ein Mehrfamilienhaus am Hofengarten. Die Täter durchwühlten alle Schränke. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

