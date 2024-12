Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfälle (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Waiblingen: Opel-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 19-Jährige befuhr am Freitag, um 13:29 Uhr, die Westumfahrung in Richtung Waiblingen. An der Einmündung zur Schmidener Straße musste sie eine Gefahrenbremsung durchführen. Ein hinterherfahrender 59-jähriger Lastwagenfahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem MAN auf den Opel Adam auf. Die Opel-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Berglen-Birkenweißbuch: 87-Jährige verursachte Verkehrsunfall

Die Fahrerin eines VW Golfs fuhr am befuhr am Freitag, gegen 14:12 Uhr, die Zollernstraße. An der Einmündung in die Neuffenstraße missachtete sie zunächst die Vorfahrt einer von links kommenden 42-jährigen VW Polo-Fahrerin. Nach der Kollision mit dem Auto fuhr sie geradeaus weiter, fuhr gegen eine Straßenlaterne und anschließend auf einen Carport, in dem ein Auto geparkt war. Der Gesamtsachschaden des Unfalles wird auf rund 22.000 Euro beziffert.

Waiblingen: Unfall bei Spurwechsel

Sowohl der 64-jährige Fahrer eines Audi Q5 als auch der 74-jährige Fahrer eines BWM Minis befuhren am Freitagabend, um 18:49 Uhr, die B14/B29 im vierspurigen Bereich des Teilers in Richtung Stuttgart. Plötzlich wechselte der Audi-Fahrer im stockenden Verkehr die Fahrspur über eine Sperrfläche und kollidierte mit dem BMW. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Kernen im Remstal-Stetten: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, zwischen 06:50 Uhr und 20:20 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür in eine Wohnung in der Hauffstraße. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Burgstetten-Erbstetten: Versucher Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Die bislang unbekannten Täter versuchten am Freitag, im Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 17:45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Neckarstraße einzubrechen. Jedoch hielt das Fenster stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Sie hinterließen einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Burgstetten-Burgstall: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Am Freitag, zwischen 16:30 Uhr und 18:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Diebe über die Terrassentüre Zutritt in ein Einfamilienhaus im Eschenweg. Sie durchsuchen die Wohnräume. Das Diebesgut sowie der entstandene Sachschaden sind noch unbekannt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise den noch unbekannten Einbrechern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell