Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall im Begegnungsverkehr, Fahrraddiebstahl, Unfallflucht beobachtet

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitag, gegen 11:10 Uhr musste ein 60-jähriger Fahrer mit seinem BMW an einem Fußgängerüberweg in der Karlstraße halten. Beim Anfahren kam er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen entgegenkommenden VW Golf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag in der Zeit zwischen 17:45 und 20:45 ein schwarzes Mountainbike. Das Rad der Marke "Müsing" war am Bahnhof in der Eisenbahnstraße abgestellt und mittels Bügelschloss gesichert. Das Mountainbike hatte einen Wert von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Waiblingen: Unfallflucht beobachtet

Am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie in der Straße Am Stadtgraben eine Frau in ihren Honda stieg und beim Ausparken einen dort abgestellten Smart beschädigte. Die Unfallverursacherin fuhr sodann weg, ohne sich um den von ihr verursachten Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Durch die Zeugenaussage konnte die 85-jährige Honda-Fahrerin ermittelt werden. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell