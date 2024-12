POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zur Vorstellung eines Falles bei der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY"

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zur Vorstellung eines Falles bei der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" mit Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Am 23.07.2023 kam es während eines Fests in Schwäbisch Hall zu einer Körperverletzung auf einem Fußweg neben der Steinbacher Straße. Ein damals 22-jähriger Mann wurde von einem bislang Unbekannten ins Gesicht geschlagen und ging daraufhin zu Boden. Der Geschädigte erlitt einen Schädelbruch und befand sich vorübergehend in akuter Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt seither und sucht mittels zweier Phantombilder nach dem immer noch unbekannten Täter. Der Fall wird nun am 11.12.2024 ab 20:15 Uhr in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" vorgestellt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall erhofft sich durch die Ausstrahlung neue Erkenntnisse in dem Fall.

Die Fahndung mit den beiden Phantombildern kann unter folgendem Link abgerufen werden. https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-hall-koerperverletzung/

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen, während der Ausstrahlung der Sendung wird ein Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0791 400-333 geschaltet sein.

Pressemeldung vom 11.04.2024 zu diesem Fall

Aalen Schwäbisch Hall: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung - neues Phantombild

Am 23.07.2023 gegen 01,15 Uhr kam es auf dem Fußweg neben der Steinbacher Straße (etwa auf Höhe des Festzeltes) zu einem Streit, in dessen Verlauf der bislang unbekannte Täter dem Geschädigten mit voller Wucht ins Gesicht schlug. Der Geschädigte ging daraufhin zu Boden und erlitt einen Schädelbruch. Der Geschädigte befand sich vorübergehend in akuter Lebensgefahr. Mithilfe eines Zeugen konnte am 27.07.2023 ein erstes Phantombild erstellt werden. Dieses wurde bereits veröffentlicht. Konkrete Hinweise auf den Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Am 21.02.2024 wurde mit einem weiteren Zeugen ein zweites Phantombild vom 27.07.2023 überarbeitet.

Hier der Link zur Fahndung:https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-hall-koerperverletzung/

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und /oder zu der Person auf Phantombild 1 bzw. Phantombild 2 des Täters liefern können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel. 0791-400-0 zu melden.

