HZA-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Hauptzollamt Stuttgart // Durchsuchungsmaßnahmen gegen 17 Beschuldigte aus der Baubranche

Stuttgart (ots)

In einem Ermittlungsverfahren gegen 17 Beschuldigte wurden heute, am 8. Oktober 2024 durch Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in insgesamt 37 Objekten Durchsuchungs- und Vernehmungsmaßnahmen durchgeführt. Der Schwerpunkt des bundesweiten Einsatzes lag im süddeutschen Raum. Gegen die Beschuldigten besteht der Verdacht, dass sie bandenmäßig in einem komplexen Firmengeflecht durch das Bereitstellen bzw. Verwenden von Abdeckrechnungen Sozialversicherungsbeiträge in großem Ausmaß vorenthalten haben. Im Rahmen von vorgetäuschten Subunternehmerverhältnissen sollen von sogenannten Servicefirmen Rechnungen geschrieben worden sein, hinter welchen keine tatsächlich erbrachten Leistungen stehen. Die von den Auftraggebern zur Begleichung der Abdeckrechnungen geleisteten Zahlungen wurden durch die Rechnungsschreiber bar verfügt und an die Auftraggeber zurückgeführt. Mit diesen Geldern konnten die Auftraggeber wiederum Schwarzlohnzahlungen an die Arbeitnehmer leisten. Die Arbeitnehmer waren dabei überwiegend nicht zur Sozialversicherung gemeldet. Insgesamt soll so innerhalb von zwei Jahren bei den Sozialversicherungsträgern ein Schaden in Höhe von mindestens 2,3 Millionen Euro verursacht worden sein. An der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse und den anschließend durchgeführten Vernehmungen waren 250 Beamte verschiedener Zolldienststellen beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.

