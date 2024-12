Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand und Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall-Zeugen gesucht

In der Blumenstraße kam es am Mittwoch gegen 17.40 Uhr zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen eine Smart sowie einem Touran. Die 53 und 83 Jahre alten Beteiligten schilderten unterschiedliche Unfallhergänge, weshalb nun Zeugen zum Unfall gesucht werden. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 beim Polizeirevier zu melden.

Leutenbach: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde ein Opel Corsa beschädigt, der in den Kleewiesen abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940.

Berglen-Oppelsbohm: Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem Ford Galaxy, nachdem diesen gestreift hatte und sich hiernach entfernte. Der Unfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 11.15 Uhr. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940.

Winnenden: Brand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Donnerstagabend um kurz vor 21 Uhr zu einem Brand in den Steinweg aus. Dort brannte ein Wohnwagen, der an einem unbewohnten Gebäude stand, völlig aus. Durch das Feuer wurde auch die Gebäudefassade, mehrere Fenster sowie die Traufe beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden beläuft nach erster Schätzung wohl auf mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehr war mit 36 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort, der Rettungsdienst mit 8 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen, die Polizei mit 4 Besatzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Von Brandstiftung muss jedoch ausgegangen werden. Zeugen, denen Personen im Umfeld aufgefallen sind oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07195/6940 bei der Polizei zu melden.

