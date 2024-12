POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots) - Bopfingen: Fahrradreifen entwendet Am Dienstag stellte eine 19-Jährige gegen 5:50 Uhr ihr Fahrrad an einer Apotheke am Ipftreff ab. Als sie am Mittwoch zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Vorderrad ihres Fahrrades entwendet wurde. Zeugenangaben zufolge, soll das Rad schon gegen 8 Uhr gefehlt haben. Der Reifen hat 26 Zoll mit einem Schwalbe Mantel und die Felge ist schwarz. Weiter Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Bopfingen ...

mehr