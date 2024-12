Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle

Aalen (ots)

Bopfingen: Fahrradreifen entwendet

Am Dienstag stellte eine 19-Jährige gegen 5:50 Uhr ihr Fahrrad an einer Apotheke am Ipftreff ab. Als sie am Mittwoch zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Vorderrad ihres Fahrrades entwendet wurde. Zeugenangaben zufolge, soll das Rad schon gegen 8 Uhr gefehlt haben. Der Reifen hat 26 Zoll mit einem Schwalbe Mantel und die Felge ist schwarz. Weiter Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden.

Lindach: Fahrzeuge aufgebrochen

Im Bereich der Kettelerstraße und der Hebelstraße wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen vier geparkte Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Bargeld, Bankkarten sowie ein Kapuzenshirt entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 9219680 entgegen.

