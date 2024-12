Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Brand von Arbeitsmaschine, versuchter Wohnungseinbruch, Betrug durch Schockanruf

Aalen

Murrhardt: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 17:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Passat, der auf einem Parkplatz in der Gartenstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07192 5313.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit von Montag, 14:00 Uhr und Mittwoch, 17:00 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mercedes, der in der Ernst-Heinkel-Straße geparkt war und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden telefonisch unter Telefonnummer 0711 57720 an das Polizeirevier Fellbach erbeten.

Fellbach-Oeffingen: Brand von Arbeitsmaschine

In der Dieselstraße wurden am Mittwoch Schweiß- und Flexarbeiten an einem Tor durchgeführt. Gegen 15:30 Uhr geriet ein dabei eingesetztes Absauggerät in Brand. Der entstehende Rauch löste die Brandmeldeanlage in der dortigen Firma aus und alarmierte die Feuerwehr. Durch das Feuer wurde nur die Maschine im Wert von etwa 5.000 Euro beschädigt. Zu weiteren Sach- oder Personenschäden kam es nicht.

Schorndorf: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Mittwoch zwischen 17:45 und 19:35 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam über den Balkon in eine Wohnung im Epplerinweg zu gelangen. Die Balkontür wurde bei den Eindringversuchen beschädigt, hielt jedoch stand. Die Einbrecher gelangten nicht in die Wohnung.

Rudersberg-Schlechtbach: Hoher Schaden durch Schockanruf

Am Dienstagabend nahmen unbekannte Täter Kontakt zu einer Seniorin auf und täuschten in bekannter Manier vor, dass deren Tochter nach einem Unfall bei der Polizei in Gewahrsam sei und sie daher eine Kaution bezahlen müsste. Die Seniorin übergab sodann einen Tag später Bargeld in Höhe von ca. 60.000 Euro an eine unbekannte Person. Diese war schlank, etwa 30 Jahre alt und gab sich als Polizist aus.

Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, bleiben Sie ruhig, hinterfragen Sie die Geschichte kritisch und kontaktieren Sie eine vertraute Person oder die Polizei. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise der Polizei:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Kontaktieren Sie die Polizei über die öffentlich bekannten Telefonnummern. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

