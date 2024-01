Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Pkw in Wilhelmshaven - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der vergangenen Nacht geriet gegen 01:21 Uhr ein Pkw in der Herderstraße in Vollbrand, der von der Feuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden konnte. Der Pkw brannte nahezu vollständig aus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

