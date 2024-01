Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kontrolle mit umfangreichen Folgen - Polizei leitet mehrere Verfahren gegen 31-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.01.2024 befuhren Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Wilhelmshavener Polizei die Werfstraße, als ihnen gegen 01:20 Uhr ein grauer Pkw der Marke Mercedes auffiel. Dieser war mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs, so dass das Fahrzeug zeitweise die gesamte Fahrbahnbreite der Börsenstraße nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle trafen die Beamten auf einen 31-jährigen Fahrzeugführer, der weder einen Führerschein noch Ausweispapiere vorweisen konnte, sowie auf zwei weitere Mitfahrer. Während der Überprüfung stellten die Beamten bei dem 31-Jährigen Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung fest. Ein Test mit dem Ergebnis von 1,38 Promille bestätigte dies, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten. Weiterhin gab der 31-Jährige zunächst falsche Personalien an. Seine richtigen Daten belegte er letztlich mit seinem Personalausweis, der bei der Kontrolle aufgefunden wurde. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der Wilhelmshavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Überprüfung des Fahrzeuges führte ebenfalls zu Unstimmigkeiten. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Fahrzeug, dessen Nutzungsberechtigung nicht abschließend geklärt werden konnte. Beamten ordneten daraufhin die Sicherstellung des Fahrzeuges an, das abgeschleppt wurde und leiteten mehrere Verfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell