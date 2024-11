Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fenster aufgehebelt und Schmuck entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwoch verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 15:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Lörracher Straße. Ersten Ermittlungen zufolge wurde versucht über die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Da dies erfolglos war, hebelte die unbekannte Täterschaft ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Unbekannten verließen den Tatort und erbeuteten Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder der unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

