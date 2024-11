Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Präventionsaktion "Gelbe Hand" in der Heidelberger Innenstadt am 26.11.2024 war ein voller Erfolg!

Heidelberg (ots)

Mit der beginnenden Adventszeit füllen sich die Innenstädte mit Menschen, die ihre Weihnachtseinkäufe tätigen oder die Weihnachtsmärkte besuchen. Das dabei entstehende Gedränge und die Ablenkung der vielfältigen kulturellen und kulinarischen Angebote nutzen Taschendiebe aus. Die Polizei entgegnet dem mit einer Vielzahl an Maßnahmen und Kontrollen, darunter auch die Aktion "Gelbe Hand". Hierbei stecken Polizisten in ziviler Kleidung Passantinnen und Passanten unbemerkt einen Flyer in Form einer gelben Hand in unachtsam getragene Taschen und Rucksäcke zu. So simulieren sie den Zugriff eines echten Taschendiebs. Anschließend werden die "Bestohlenen" angesprochen und ihnen Tipps für einen besseren Schutz der Wertgegenstände angeboten.

Am 26.11.2024 waren mehrere Teams des Polizeipräsidiums Mannheim in der Heidelberger Innenstadt zu diesem Thema unterwegs. Dabei kam die "Gelbe Hand" insgesamt 45 Mal zum Einsatz. Die anfängliche Überraschung der Angesprochenen wich meist schnell der Erkenntnis, noch einmal Glück gehabt zu haben, da nicht echte Taschendiebe zugeschlagen hatten. In den Gesprächen zeigte sich, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr dankbar dafür waren, dass die Polizei so für mehr Sicherheit sorgt. Als Erinnerung konnten die Passantinnen und Passanten die "Gelbe Hand" mitnehmen. Darauf sind Tipps und Hinweise zu finden, wie man sich effektiv gegen Taschendiebstahl schützen kann. Auch gibt es dort Handlungsempfehlungen, falls es doch zu einem Taschendiebstahl kommen sollte.

Hierzu rät die Polizei generell:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten und andere Wertgegenstände wie nötig mit. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstaschen, Einkaufskörbe oder Kinderwagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch online im Kriminalpräventions- Flyer "So schützen sie sich vor Taschendieben" unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/325-so-schuetzen-sie-sich-vor-taschendieben/

