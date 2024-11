Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchten Tageswohnungseinbrüchen in Elze

Hildesheim (ots)

(sud) Am Mittwoch, den 20.11.2024, in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in zwei Doppelhaushälften in der Straße "Am Hanlah" in Elze ein. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln bzw. Beschädigen der jeweiligen Terrassentüren gewaltsam Zugang zu den beiden Doppelhaushälften und öffnete in diesen mehrere Schranktüren und Schubladen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus den Wohnhäusern jedoch nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Elze zu kontaktieren (Tel.: 05068/93380).

