Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Täter versuchen Wohnungstür gewaltsam zu öffnen

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / NETTLINGEN (erb). Am 20.11.2024, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in der Bereler Straße in 31185 Söhlde, Ortsteil Nettlingen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die bislang unbekannte Täterschaft, die Tür des Einfamilienhauses gewaltsam einzudrücken. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung stand, wobei der Schließmechanismus dennoch leicht beschädigt wurde.

Möglicherweise wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und ließen daher von weiterem Handeln ab.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnr. 050639010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell